İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, yarıştan çekildi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, yarıştan çekildi

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, yarıştan çekildi

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, ikinci tur oylamanın başlamasına dakikalar kala kürsüye çıkarak söz aldı. Akalın, genel başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı ve delegelere teşekkür etti.

27.04.2024 18:55
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, ikinci tur oylamanın başlamasına dakikalar kala kürsüye çıkarak söz aldı. Genel Başkan Adaylığı yarışından çekildiğini açıklayan Akalın, "Muazzam mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanlık yarışının ilk turunda 327 oy alan Akalın, "Siyaset tabanla yapılır. Milletle yapılır. Bugün delegemiz burada bir irade ortaya koydu ve bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'benim ferasetime güvenin' dedi. Dolayısıyla ben bugüne kadar meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum. Her birinize birlere verdiğiniz destekten dolayı, bugün ortaya koyduğunuz bu muazzam mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Akalın, genel başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, yarıştan çekildi - Son Dakika

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