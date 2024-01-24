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İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu, bugün parti Grup Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Kavuncu, İstanbul ile ilgili hayallerini, projelerini ve İstanbul'u neden daha iyi yöneteceklerini seçmenlere anlatacaklarını belirtti. Kavuncu, ayrıca vefa kavramının önemine vurgu yaparak, her Türk vatandaşının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

24.01.2024 - 12:07,
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İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu, bugün parti Grup Toplantısı'nda; İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Kavuncu, "İstanbul ile ilgili hayallerimizi, projelerimizi; nasıl bir İstanbul istediğimizi, beklediğimizi, İstanbul'u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu, bugün parti Grup Toplantısı'nda; İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Kavuncu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kavuncu, şunları söyledi:

"Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun, İstanbul için hayırlı olsun, İstanbullular için hayırlı olsun. İstanbul'a geçeceğim, hazırlık çalışmalarımız olacak. Ondan sonra zaten İstanbul ile ilgili hayallerimizi, projelerimizi; nasıl bir İstanbul istediğimizi, beklediğimizi; İstanbul'u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız.

"Birilerine olan vefa rafa kalkar" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Kavuncu; şunları söyledi:

"Mesaj hiç kimseye değil. Burada sadece vurgulanan şu: Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda, partimizin her ferdi üzerine düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda, kurumlar için, partiniz için, ülkeniz için, devletiniz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı evet demekle mükelleftir."

İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
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