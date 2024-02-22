İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu

Buğra Kavuncu, Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesini ziyaret eden Kavuncu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına da ziyarette bulundu ve sorunları konuştu.

22.02.2024 17:50
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Kavuncu, seçilmeleri halinde tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesini ziyaret eden Kavuncu'yu, Şube Başkanı Önder Çelik ve dernek üyeleri karşıladı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Kavuncu, daha sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına ziyarette bulundu.

Kavuncu, Oda Başkanı Eyüp Aksu ile taksicilerin yaşadığı sorunları konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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