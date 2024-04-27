İYİ Parti Kurultayında 4 Adayın Adaylığı Kesinleşti - Son Dakika
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İYİ Parti Kurultayında 4 Adayın Adaylığı Kesinleşti

İYİ Parti Kurultayında 4 Adayın Adaylığı Kesinleşti

İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık için adaylığını duyuran 4 aday için oylama yapıldı. TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz'ın adaylıkları kesinleşti.

27.04.2024 15:06
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MERVE GÜVEN-OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık için adaylığını duyuran 4 aday için oylama yapıldı. Kurultay Divanı'nın "80 oy alan ismin adaylığı kesinleşsin" kararı dolayısıyla 80'den fazla delegenin oyunu alan TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz'ın adaylıkları kesinleşti.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ı ATO Congresium'da devam ediyor. Seçimli kurultayda genel başkanlığa 4 isim aday oldu. TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz'ın adaylığının kesinleşmesi için kurultay salonunda oylama yapıldı.

Kurultay Divanı, 80 delegenin oyuna alan aday adaylarının doğrudan aday olmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede yapılan seçimlerde 4 isim de 80'den fazla oy aldı ve başkanlık yarışına dahil oldu.

Kaynak: ANKA

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