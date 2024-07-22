İYİ Parti Milletvekili KPSS'deki Hatalı Soruları Sordu - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili KPSS'deki Hatalı Soruları Sordu

İYİ Parti Milletvekili KPSS\'deki Hatalı Soruları Sordu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e KPSS'deki hatalı sorularla ilgili sorular yöneltti. Zorlu, hatalı soru tespiti yapıldıysa ne gibi bir karar alındığını ve bunun sınav sonuçlarına etkisini sordu.

22.07.2024 12:33
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(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu yıl yapılan KPSS'de hatalı soru tespiti yapılmış mıdır? Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir" diye sordu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 14 Temmuz günü yapılan KPSS'de matematik, tarih ve coğrafya bölümlerinde hatalı soru olduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Zorlu, şu soruları yöneltti:

"-Bu yıl yapılan KPSS sınavında hatalı soru tespiti yapılmış mıdır?

-Hatalı sorular konusunda itiraz başvurusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi sorular için itiraz edilmiştir?

-İtirazlara yönelik bir inceleme yapılmış mıdır?

-Sorular hazırlanırken yapay zeka yöntemlerinden yararlanılmış mıdır?

-Yanlış hazırlanan sorular için itiraz yapıldığında ayrıca bir ücret alınmakta mıdır?

-Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili KPSS'deki Hatalı Soruları Sordu - Son Dakika

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