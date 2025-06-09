İYİ Parti Milletvekili Sunat'tan Ferdi Zeyrek'e Taziye

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Sunat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, CHP camiasına, Manisalılara ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."