İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'na sınırlı katılım kararı - Son Dakika
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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'na sınırlı katılım kararı

İYİ Parti\'nin 5. Olağanüstü Kurultayı\'na sınırlı katılım kararı

İYİ Parti'nin 27 Nisan'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na, adayların ortak kararıyla sadece kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri davet edilecek.

24.04.2024 20:21  Güncelleme: 20:25
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İYİ Parti'nin 27 Nisan'da ATO Congresium'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na; adayların ortak kararıyla kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyeceği açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, X hesabından bu akşam yaptığı açıklamada; İYİ Parti'nin 27 Nisan'da ATO Congresium'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na adayların ortak kararıyla; kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyeceğini duyurdu. Olgun'un paylaşımı şöyle:

"İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz. Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M. Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'na sınırlı katılım kararı - Son Dakika

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