İYİ Parti'nin Teklifine Reddedildi

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(TBMM) - İYİ Parti grubu tarafından Tip 1 diyabet hastası çocuklar' için verilen önerge AKP- MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Sayın cumhurbaşkanı 14 uçaktan birini satarsa bu sorun ilelebet çözülür. Bunu çocuklara vermiyorsunuz çünkü sizin besleyecek çeteleriniz var, besleyecek müteahhitleriniz var. Bu çocuklar umrunuzda değil" dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise, "Çocuğunuzu motive etmek için ona parmağınızı deldirmenin ne olduğunu biliyor musunuz? İnsülin iğnesini ona verip göbeğinize iğne yaptırmanın ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu.

İYİ Parti grubu tarafından Tip 1 diyabet hastası çocuklar' için verilen önerge AKP- MHP oylarıyla reddedildi. 30 bin Tip 1 diyabet hastası çocuk olduğunu söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sensör cihazların bu ailere ücretsiz verilmesi gerektiğini ifade etti. Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise, SMA hastası çocukların da gen tedavisinde kullanılan ilacın Bakanlık tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, "Valilik izniyle dilencilik yaptırdığınız SMA'lı çocukların müsebbibi sizsiniz" dedi.

"Cumhurbaşkanı 14 uçaktan birini satarsa bu sorun ilelebet çözülür"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez şunları söyledi:

Türkiye'de 30 bin Tip-1 diyabetli hasta çocuğumuz var. Ömür boyu süren, tedavi edilmediğinde, dikkatli takip edilmediğinde çok önemli problemleri de beraberinde getirir. Bunlar ortalama dört defa kan vererek başka bir enjeksiyonla insülinlerini yaptırırlar. Çok meşakatli, acı veren bir durumdur. Bu sorun Dünya'nın heryerinde var. Dünya bununla başa çıkmak için modern tıbbın imkanlarından yararlanıyor. Günde 300 kere kan şekerini ölçen sensör adı verilen bir cihaz veriliyor. Bu çocukların nasıl bir dram yaşadığını görmeniz lazım. 30 bin çocuğa bu cihazı veremeyecek aciziyet içinde misiniz? Sayın cumhurbaşkanı 14 uçaktan birini satarsa bu sorun ilelebet çözülür. Bunu çocuklara vermiyorsunuz çünkü sizin besleyecek çeteleriniz var, besleyecek müteahhitleriniz var. Bu çocuklar umrunuzda değil."

Çömez, iki yıl önce dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından atılan tweette, "Cumhurbaşkanımız Tip-1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımıza müjde verdi" ifadelerine hala çocuklara bu cihazın verilmesiğini belirterek tepki gösterdi. Yanık ise, "Bu bahsedilen konu bakanlığımızın sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerin çocukları için başlattığımız bir program. Açıklamada herhangi bir beis yok. O dönem 11 bin çocuğumuzun yararlanacağı program" diye yanıt verdi.

"Valilik izniyle dilencilik yaptırdığınız SMA'lı çocukların müsebbibi sizsiniz"

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap şunları söyledi:

"Allah kimseyi yalanı yanlışı bile bile savunmak zorunda bırakmasın. Siz şurada Kocatepe camisinin bahçesinde Valilik izniyle dilencilik yaptırdığınız SMA'lı çocukların müsebbibi sizsiniz. Topu topu 110-120 çocuk için... Ben çocuk hekimiyim bu çocukların ailelerinin ne ısdırap çektiğini biliyorum. Günde 8 defa iğne yapıldığını, gece 3'te 4'te çocukların kolunun delinip kan alındığını biliyor musunuz? Nedir ki, SGK bütçesinin binde biri değil. Siz o bütçeden 420 bin engelli olmayan şahsa ödeme yapan bakansınız. Türkiye'de bu çocukların ortalama ömrü 48 yıl, Portekiz'de 68, İsveç'te 70'li yılları geçiyor. Bu çocuklarımız büyüdüğünde böbrek yetmezliğine giriyorlar ve erken aşamada ölüyorlar. SMA'ya onay vermeyen bakanlığınız var."

Eski Bakan Yanık ise, "420 bin engelli olmayan şahsa ödeme yapan bakan ben değilim, bu bahsettikleri dönem bizim bakanlık dönemimizin öncesi" dedi.

"Yapacaksanız bu işi yapın bundan daha hayırlı bir iş yok"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise şunları söyledi:

"Yaparsa AKP yapar... Ne yapar AKP? 30 bin tane çocuğa sensör veremeyen bir AKP ne sorun çözebilir? Siz sabaha kadar çocuğunuzun başında beklemenin ne olduğunu biliyor musunuz? Çocuğunuzu motive etmek için ona parmağınızı deldirmenin ne olduğunu biliyor musunuz? İnsülin iğnesini ona verip göbeğinize iğne yaptırmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Ben şanslı bir babayım çünkü çocuğuma sensör alabiliyorum. Akşama kadar elimde telefon, uygulamaya bakıyorum acaba şekeri düştü mü, çıktı mı, bir kaçak yapıp çikolata yedi mi biz bunun derdindeyiz. Yapacaksanız bu işi yapın bundan daha hayırlı bir iş yok. "