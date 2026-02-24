(ANKARA) – İYİ Parti, Siyaset Akademisi programının başlayacağını duyurdu.
İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siyaset Akademisi programının başlayacağı, üniversite mezunu ve 50 yaş altındaki vatandaşların programa başvurabileceği belirtildi. Adayların, 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında [email protected] adresine CV göndererek başvuru yapabileceği kaydedildi.
Paylaşımda, 2 ay sürecek programın 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacağı, açılış dersinin Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından verileceği bilgisi de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Siyaset Akademisi Başlıyor - Son Dakika
