İYİ Partili Çömez, Manyas\'ta çeltik maliyetinin 40 lira olduğunu söyledi

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler TMO'nun bir an önce fiyat açıklamasını isterken, Çömez çeltiğin kilogram maliyetinin 40 lira olduğunu, tüccarın ise ürünü 33-34 liraya aldığını belirterek, iktidara tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Bölceağaç köyünü ziyaret ederek çeltik hasadı yapan çiftçilerle görüştü. Çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce çeltik fiyatını açıklamasını istedi.

Bölgenin geçim kaynağının çeltik olduğuna işaret eden Çömez, üreticinin maliyetlerinin altında ürün sattığını söyledi. Çömez, "İnanılmaz bir emek, gayret, alınteri, mücadele ve nihayetinde köylü 'bu sene zarar ettik' diyor. Çeltiğin kilosunun maliyeti 40 lira. Bugün TMO hala fiyat açıklamadı. Tüccar da gelip 33-34 liraya alıyor. Çiftçi bu tarlaya döktüğü alın terinin karşılığını alamıyor. Çiftçi kan ağlıyor" dedi.

"FONCULARA SESLENİYORUM: ANKARA'DAKİ IŞILTILI SALONLARINIZDAN ÇIKIN"

İktidarı eleştiren Turhan Çömez, şöyle konuştu:

"Ankara'daki fonculara sesleniyorum, parasına para katanlara, bu ülkeyi soyup soğana çevirenlere sesleniyorum. Ankara'daki ışıltılı salonlarınızdan çıkın, Ankara'daki Saray'ın o koridorlarından çıkın. Köylünün haline bakın, bakın emek harcayan çiftçi nasıl perişan. İktidar sana sesleniyorum, fon vurguncularını cezalandır sonra da çık sahaya milletle konuş. Bak millet kan ağlıyor."

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Çömez, "Sizin nasıl bir yönetim anlayışınız var. Foncular kadar, soyguncular kadar, çeteler kadar, rant yiyiciler, talancılar kadar kıymeti yok mu köylünün? Köylü kan ağlıyor, üretici, esnaf kan ağlıyor, herkes çile çekiyor. Köylü tarlaya akıttığı alın terinin karşılığını alamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor, masraflarının karşılığını alamıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇELTİĞİN KİLOSU 40 LİRAYA MAL OLUYOR"

Çeltik üretimindeki maliyet kalemlerine dikkat çekerek, "Amerika'dan ithal ettiği pirinç ile mi çözecek iktidar bunu" diye soran Çömez, şunları söyledi:

"İşte Manyas'ın üreticisi burada, tarla kirası var, işçi parası var, gübresi var, ilacı var, tohumu var, biçmesi, kurutması, depolaması, sulaması var. Bunları hesap ettiğimiz zaman kilosu 40 TL'ye mal oluyor. Ama satış 34-35 lira. Geçen seneki fiyatın altında satışlar. Sizin işiniz üreticiyi desteklemek değil mi? Ama fiyat açıklamıyorsunuz. Köylünün derdiyle dertlenin yoksa köylü üretim yapamayacak."