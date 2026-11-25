(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, "SPK'ya açık soru: Neden Tera Menkul üzerine beton döktünüz? Bütün banka kayıtları Tera'nın hafızasında yer almaktadır. Bir aracı kurum olarak, fon soygununa ilişkin Tera'nın elindeki bilgilerin önemli bir kısmı ne İstanbul Borsası'nda ne de Merkezi Kayıt Kuruluşunda var. Bu arada, TERABANK da incelenmeli, oradaki para trafiği de göz ardı edilmemeli. İşte bu soygun düzenine ilişkin kayıtlar ortaya çıkmasın diye soygunun kara kutusu Tera üzerine beton dökülmek isteniyor. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek! Görelim samimiyetinizi… Durdurun Tera'nın tasfiyesini, durdurun soygunun bilgilerinin kaybolmasını" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, sosyal medya hesabından "SPK'ya açık soru: Neden Tera Menkul üzerine beton döktünüz" başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verdi. Yatırımcıları olan halka açık bir firma, birisine aracı kurum olarak devredilip mevcut hissedarların hakları korunabilirdi. Piyasa değeri en az 20 milyon dolar eden lisansların iptalinin kime ne faydası olmuştur? Oysa bu lisanslar, bedeli mukabilinde devredilerek yatırımcıların mağduriyeti azaltılabilirdi.

"TERA TASFİYE EDİLİYOR DA FON KRİZİNE YOL AÇAN DİĞER FİRMALAR TASFİYE EDİLMİYOR"

Tasfiyeyle, Tera Yatırım Menkul Değerlerde işlem yapan kişilerin açığa çıkmaması adına Tera'nın datalarının ve logların silinmesi mi amaçlanmıştır? Hatırlayalım, Tera Yatırım Menkul Değerler datası hacklendiğinde, Tera'nın fonlarında ve Tera'da hesabı olup hisse senedi işlemi yapan kişilerden bazılarının ne kadar kazandığı ve ne kadar para çektiğinin datası sosyal medyada yer almıştı. Ayrıca, Tera tasfiye ediliyor da fon krizine yol açan işleme kapalı diğer firmalar (Bulls, Hedef) neden tasfiye edilmiyor? Çünkü ana hafıza TERA Yatırım Menkul Değerler. Diğer kurumlarda görülmeyen fon işlemlerinin tamamı Tera üzerinden yapılmıştır. Bütün para trafiği Tera üzerinden yönetilmiştir. İngiltere üzerinden yapılan işlemlerin neredeyse tamamı Tera üzerinden yapılmıştır. Örneğin, Bulls Menkul hiç Tera fonlarında işlem yapmadığını söylüyor ama İngiltere üzerinden para trafiği basında yer alıyor. Çünkü işlemlerini Tera üzerinden gerçekleştirmiştir.

"DURDURUN TERA TASFİYESİNİ, DURDURUN SOYGUNUN BİLGİLERİNİN KAYBOLMASINI"

Ayrıca, aracı kurumalarda, hangi hesap kimin diye temsilci tanımlama veya kazandıran tanımlamasıyla hesaplar ayrı ayrı kontrol edilebilir. Bu şekilde başka şahısların üzerinden yapılan işlemler de görülebilir. Bu imkan sadece aracı kurumlarda var. Aracı kurumlar bankalara direk eft havale yapabilmektedir. Bütün banka kayıtları Tera'nın hafızasında yer almaktadır. Bir aracı kurum olarak, fon soygununa ilişkin Tera'nın elindeki bilgilerlerin önemli bir kısmı ne İstanbul Borsasında ne de Merkezi Kayıt Kuruluşunda var. Bu arada, TERABANK da incelenmeli, ordaki para trafiği de göz ardı edilmemeli. İşte bu soygun düzenine ilişkin kayıtlar ortaya çıkmasın diye soygunun kara kutusu Tera üzerine beton dökülmek isteniyor. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek! Görelim samimiyetinizi… Durdurun Tera'nın tasfiyesini, durdurun soygunun bilgilerinin kaybolmasını…"