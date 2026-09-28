İYİ Partili Usta, fon krizinin çözümü için siyasi irade ve görevden alım istedi

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, fon krizinin çözülmesi için siyasi bir iradenin oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bu işin içinde devletin kurumları var. Devletin kurumlarını yönetenlerin bir kısmı bu işin içerisinde, onlar görevde kalarak bu işi çözmezler; bu işi sürekli yokuşa sürerler ve bu işin çözülmemesi için gayret gösterirler. Özellikle çok şüpheli durumda olanların görevlerinden el çektirilmesi gerekir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, yaşanan fon krizine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Sermaye piyasasına yönelik soruşturma ve yaşanan fon krizini çözmek için bir siyasi irade oluşması gerektiğini belirten Usta, "Fon krizinin çözülmesi için olmazsa olmaz koşul, 'ne olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun biz bu işi çözeceğiz' diyen bir siyasi iradenin oluşması lazım" ifadelerini kullandı.

"PARALARIN İZİ SÜRÜLMELİ, HAVUZDA TOPLAYARAK YATIRIMCILARA DAĞITILMALI"

Süreçte "sağlıklı bir koordinasyon" yürütülmediğini söyleyen Erhan Usta, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken şey şu, bu fonlar kurulduğu andan itibaren gerek fon gerek hisse senedi piyasasında yapılan büyük giriş çıkışlı işlemlerin hepsinin gözden geçirilmesi ve bu paraların izinin sürülmesi lazım. Yurt içinde ve yurt dışında bu paraların bulunma imkanı vardır. Bu paraların hepsini bir havuzda toplayarak, yatırımcılara bir usul dairesinde dağıtılabilir.

İkinci husus şu, bu işin içinde devletin kurumları var. Devletin kurumlarını yönetenlerin bir kısmı bu işin içerisinde net bir şekilde ortada, onlar görevde kalarak bu işi çözmezler, bu işi sürekli yokuşa sürerler ve bu işin çözülmemesi için gayret gösterirler. Özellikle çok şüpheli durumda olanların görevlerinden el çektirilmesi gerekir.

Özata Denizciliği Yönetim Kurulu Üyesi o genç delikanlının kayınpederi şu anda bakan yardımcısı hazineden sorumlu, babası da eski BDDK kurul üyesi... Bu şartlarda elbette bir meseleyi çözemezsiniz. Bu iş çözülmek isteniyorsa bu işin içinde olan, ihmali, kusuru, kastı olanların da görevden el çektirilmesi lazım. Bu iş, devlete herhangi bir yük getirilmeden, yatırımcı da mağdur edilmeden bu şekilde çözülebilir. Bu siyasi irade oluştuktan sonra bu işi çözmek kolay olacaktır."