İyiliğe adanmış ömürden 'Sakal-ı Şerif' için muhafaza kutusu - Son Dakika
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İyiliğe adanmış ömürden 'Sakal-ı Şerif' için muhafaza kutusu

İyiliğe adanmış ömürden \'Sakal-ı Şerif\' için muhafaza kutusu

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan ve camilere ücretsiz ceviz ağacından minberler yaptığı için 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Ali Önder (91), Sakal-ı Şerif için de özel bir muhafaza kutusu üretti.

21.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:34
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SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan ve camilere ücretsiz ceviz ağacından minberler yaptığı için 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Ali Önder (91), Sakal-ı Şerif için de özel bir muhafaza kutusu üretti. İlçe Müftülüğü'nün talebi sonrası 48 yıllık atölyesinde çalışma yapan Önder, özenle yaptığı kutuyu Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği Toraman Camisi'ne iletti.

Gürün ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan, Hatice Önder (83) ile evli, 7 çocuk ve 26 torun sahibi Ali Önder, ilçede yıllarca müteahhitlikle uğraştı. İnşaat işleri yapan Önder, 1976 yılında evinin yakınındaki eski değirmeni marangoz atölyesine çevirdi. Babasından öğrendiği marangozluk sayesinde hobi olarak çalışmalar yapan Önder, inşaat işleri yaptığı dönemde yüklü miktarda aldığı ceviz kerestelerini işledi. Yakınındaki camilerin minberlerinin sedir ağacından ve dayanıksız olarak yapıldığını gören Önder, atölyesindeki ceviz kerestelerini bu iş için kullanmaya başladı. 1982 yılından itibaren önce Gürün ilçesindeki camiler için minber üretmeye başlayan Önder, yıllar içerisinde Sivas, Erzincan, Trabzon, İstanbul ve İzmir'de 29 camiye hayır için ücretsiz minber üretip, gönderdi. Bugüne kadar 29 camiye minber yapan Ali Önder, 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen 'Uluslararası İyilik Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

30'UNCU MİNBER YOLDA

Her birini 3,5-4 ay arasında tamamladığı minberleri camilere bağışlayan ve şimdilerde 30'uncu minberin çalışmasını sürdüren Ali Önder, bu sırada özel bir sipariş aldı. İlçede Toraman Camisi'nde muhafaza edilen ve dini bayramlarda cemaatin ziyaretine açılan Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i için özel bir kutu yapması talep edildi. İlçe Müftülüğü'nün talebi sonrası atölyesinde çalışma yapan Önder, bir hafta gibi kısa bir sürede kutuyu tamamladı. Ceviz ağacından iç kısmı aynalarla kaplı ve elektrik aydınlatmalı şekilde, kapağı kilitli olarak yaptığı kutuyu bitirip, teslim etti.

'ABDESTLİ ÇALIŞTIM'

Kutunun yapım sürecinde Sakal-ı Şerif'i de evinde misafir etmenin gururunu yaşayan Önder, "Daha önce de yapılmış kutular vardı, benim yenisini yapmamı arzu ettiler. Ben de yaptım. Bayramlarda, kutunun içerisinden çıkarılmadan Sakal-ı Şerif muhafaza edilecek. Abdestli olarak çalışarak, özenle her bir parçasını monte ettim. İçerisine daha güzel görünsün diye aynalar koydum. 150 yıllık ceviz ağacının kerestesinden yaptım" dedi.

'ÇALIŞIRKEN YORULMUYORUM'

İlerleyen yaşına rağmen dinç görüntüsüyle de dikkat çeken Önder, "1976'da atölye kurdum. Çok sayıda ceviz kerestesi aldım. O zamanlar çok kıymetliydi. Zaman içinde mahallemizde 2 camiye minber yaptım. Minberler çok beğenildi ve Türkiye'nin her tarafından teklif geldi. Şimdiye kadar 29 tane minber yaptım, şimdi de 30'uncuya başladım. Bunların tamamını Allah rızası için parasız olarak yaptım. Sabah erkenden kalkıp, kahvaltımı yaptıktan sonra atölyeye geliyorum. Sanki bir memur beni bekliyormuş gibi çalışıyorum. Zaten öyle olmasa bitmez işler. Çalışırken hiç yorulmuyorum. Boş durursam, yoruluyorum. Her gün çalışıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN (Sivas),

Kaynak: DHA

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