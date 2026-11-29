İyilik Korosu, CSO Ada Ankara'da Barış Manço ve Cem Karaca eserlerini seslendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanun virtüözü ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu, CSO Ada Ankara'da "Rock'n Raks" konseriyle müzikseverlerle buluştu. Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın eserleri modern dans gösterileriyle seslendirildi.
Kanun virtüözü ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu, CSO Ada Ankara'da "Rock'n Raks" konseriyle müzikseverlerle buluştu.
Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, Anadolu rock müziğinin önemli temsilcilerinden Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın hafızalara kazınan eserleri seslendirildi.
Rock müziğin güçlü ritimlerinin modern dansla harmanlandığı konserde, Türk müziğinin unutulmaz eserleri farklı yorumlarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Konserde, koronun performansına modern dans gösterileri de eşlik etti.
Kaynak: AA
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