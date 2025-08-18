İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), seferlerin memurların gerçekleştireceği eylem nedeniyle bugün için iptal edildiği bildirildi.
İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."
Son Dakika › Güncel › İZBAN Seferleri İptal - Son Dakika
