İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından sahnelenen "Folklorama 2024" müzikali İzmir'de izleyicilerle buluştu.
İZDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Türk kültürünün çeşitliliğini ve derinliğini yansıtan temsilin İzmir prömiyeri, Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştirildi.
Serdar Yalçın önderliğinde hazırlanan, Çağrı Köktekin'in yönettiği eserde, yaklaşık 100 türkü arasından seçilen ve düzenlenen türküler, İZDOB solistlerinin ve dansçılarının performansıyla birleşti.
Müzikal türünde 2 perde ve Türkçe olarak sahnelenen eser, yarın ve 9 Nisan'da da sahnelenecek.
Son Dakika › Güncel › İZDOB'un 'Folklorama 2024' müzikali İzmir'de prömiyer yaptı - Son Dakika
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