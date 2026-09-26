İzlanda, BM kürsüsünden barışı reddeden liderleri 'ahlaki korkaklar' diye eleştirdi - Son Dakika
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İzlanda, BM kürsüsünden barışı reddeden liderleri 'ahlaki korkaklar' diye eleştirdi

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İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, BM Genel Kurulu'nda barış için müzakere etmeyi reddeden liderleri 'ahlaki korkaklar' olarak nitelendirdi. Gunnarsdottir, Ukrayna'nın egemenliğine desteğini ve Gazze'de ateşkes ihlallerine tepkisini dile getirdi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, adil ve kalıcı barış için masaya oturmayı ve müzakere etmeyi reddeden, insani yardıma erişimi engelleyen ve uluslararası hukuka aykırı davranan liderleri "ahlaki korkaklar" olarak nitelendirdi.

Gunnarsdottir, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

İzlanda'nın Birleşmiş Milletler sisteminin reform sürecine destek verdiğini belirten Gunnarsdottir, egemenliğin bir devlet için "kutsal" olduğunu söyledi.

Gunnarsdottir, ülkesinin Ukrayna'ya destek verdiğini ifade ederek, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir barışa sahip olma hakkı bulunduğunu belirtti.

Bir milletin başka bir milletin geleceğine karar veremeyeceğine işaret eden Gunnarsdottir, " Gazze'de ateşkesin tekrar tekrar ihlal edildiğine ve sivillerin acı çekmeye devam ettiğine şahit oluyoruz. Filistin halkının çektiği acılar bir arka plan gürültüsüne dönüşmemeli. Çocuklar hala öldürülüyor, aileler evlerini kaybediyor, ebeveynler çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor ve bunlar tekrar tekrar oluyor. Gazze'nin, temel sorun çözülmeden, defalarca yıkılıp yeniden inşa edilmesini kabul edemeyiz." dedi.

Gunnarsdottir, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaptıklarının da kabul edilemez olduğunu aktararak, ülkesinin 11 ülkenin katılımıyla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklama ve bu yerleşimlerle bağlantılı hizmetlere kısıtlamalar getirme kararı aldığını anımsattı.

BM kürsüsünden birçok kez "ahlaki korkaklar" ifadesinin kullanıldığını hatırlatan Gunnarsdottir, "Bana göre, ahlaki korkaklar adil ve kalıcı barış için masaya oturmayı ve müzakere etmeyi reddedenlerdir. Umutsuzca yardıma muhtaç insanlar için insani yardıma erişimi engelleyen o liderlerdir. Ahlaki açıdan korkak olanlar, uluslararası hukuka defalarca aykırı davranan ve ona saygısızlık eden dünya liderleridir." diye konuştu.

Gunnarsdottir, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşananların diğer krizleri "arka plana" atmaması gerektiğine işaret ederek, Sudan'da da uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerinin yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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