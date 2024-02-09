İzlandalı bilim insanları, en hızlı magma akıntısını gözlemledi - Son Dakika
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İzlandalı bilim insanları, en hızlı magma akıntısını gözlemledi

İzlandalı bilim insanları, en hızlı magma akıntısını gözlemledi

İzlanda'daki yanardağ faaliyetlerinin artması üzerine bilim insanları, kayıtlara geçen en hızlı magma akıntısını tespit etti. Araştırmacılar, Grindavik kasabası yakınlarında saniyede 7 bin 400 metreküp hızında magma akışını belirledi. Bu akış, daha önceki patlamalardan 100 kat daha hızlıydı ve çevredeki binalara ve alt yapıya zarar verdi.

09.02.2024 21:55  Güncelleme: 21:57
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İzlandalı bilim insanları, yanardağ faaliyetlerinin artması üzerine kayıtlara geçen "en hızlı magma akıntısını" gözlemledi.

New Scientist'in haberine göre, İzlanda'daki 15 kilometre uzunluğundaki yanardağ yarığını uydu ve sensörler aracılığıyla izleyen bilim insanları, kayıtlara geçen "en hızlı magma akıntısını" tespit etti.

Bu doğrultuda araştırmacılar, 10 Kasım 2023'te İzlanda'nın güney batısındaki Grindavik kasabası yakınlarındaki daykta, magma akıntısının hızını saniyede 7 bin 400 metreküp olarak belirledi.

İzlanda'daki Reykjavik Üniversitesi bünyesinde araştırmalar yapan Freysteinn Sigmundsson, "Çok şiddetli patlamalarda akıntı hızı daha da artabilir. Ancak yüzeydeki bir yarığa böyle hızlı magma akışını görmemiştim." dedi.

Sigmundsson ve ekibin hesaplarına göre kasımdaki magma akışı, Fagradalsfjall bölgesindeki 2021, 2022 ve 2023'teki yanardağ patlamaları sırasında yapılan ölçümlerden yaklaşık 100 kat daha hızlıydı.

Magmanın aktığı yarığın 8 metre genişlikte olduğunu kaydeden Sigmundsson, akıntıların birkaç binayı tahrip ettiğini ve yeraltı çatlaklarından sızan magmanın da sivil alt yapıya zarar verdiğini aktardı.

Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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