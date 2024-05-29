İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması - Son Dakika
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında Aralık ayından bu yana 5. kez yanardağ patlaması meydana geldi. İzlanda'nın yaklaşık 30 bin nüfuslu Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlayarak lav püskürttü. Patlama noktasının sadece 20 kilometre kuzeyinde yer alan Keflavik Uluslararası Havalimanında ise operasyonlar devam ederken, yolculara uçuş bilgilerini takip etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

29.05.2024 17:47
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- İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması

REYKJAVİK - İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında Aralık ayından bu yana 5. kez yanardağ patlaması meydana geldi.

İzlanda'nın yaklaşık 30 bin nüfuslu Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlayarak lav püskürttü. İzlanda Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Grindavik'in kuzeyindeki Sundhnukur kraterinde patlama meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. Yarımadada Aralık ayından beri 5. kez meydana gelen volkanik patlama öncesi ülkenin en büyük turistik merkezi Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları boşaltıldı. Patlama noktasının sadece 20 kilometre kuzeyinde yer alan Keflavik Uluslararası Havalimanında ise operasyonlar devam ederken, yolculara uçuş bilgilerini takip etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Bölgede son patlama 16 Mart'ta meydana gelmişti.

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda'da 32 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması - Son Dakika
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