İzmir 7. İdare Mahkemesi, rehber öğretmenin Menderes'e resen atamasını iptal etti. - Son Dakika
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İzmir 7. İdare Mahkemesi, rehber öğretmenin Menderes'e resen atamasını iptal etti.

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İzmir 7. İdare Mahkemesi, rehber öğretmenin Menderes\'e resen atamasını iptal etti.
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İzmir 7. İdare Mahkemesi, norm kadro fazlası gerekçesiyle Menderes'teki Çileme Ortaokuluna resen atanan rehber öğretmenin atamasını oy birliğiyle iptal etti. Mahkeme, zorunlu yer değiştirmeye tabi TSK mensubu eşin Narlıdere'deki görevi nedeniyle aile birliğini korumaya hükmetti.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan (Eğitim Gücü Sen), yapılan açıklamada, "Eğitim Gücü Sen'in, norm kadro fazlası gerekçesiyle resen atanan rehber öğretmen üyesi adına açtığı davada önemli bir hukuki kazanım elde edildi. İzmir 7. İdare Mahkemesi, zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin memur eşlerinin atamalarında aile birliğinin korunması gerektiğine dikkat çekerek dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verdi. Norm kadro düzenlemelerinin aile birliğini zedeleyecek şekilde uygulanmasına karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'in Karabağlar ilçesinde rehber öğretmen olarak görev yapan Eğitim Gücü Sen üyesi, norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle Menderes ilçesindeki Çileme Ortaokuluna resen atandı. Üyenin eşinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üsteğmen olarak görev yaptığı ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olduğu, görev yerinin ise İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunduğu belirtildi. Aile birliğinin korunması ve eşinin görev yerinin zorunlu hizmet koşulları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle Eğitim Gücü Sen tarafından atama işleminin iptali istemiyle dava açıldı. Davayı inceleyen İzmir 7. İdare Mahkemesi, 29 Eylül 2026 tarihli, 2026/368 Esas ve 2026/1031 Karar sayılı kararıyla dava konusu işlemi hukuka aykırı buldu. Mahkeme, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in 9. maddesine dikkat çekerek, zorunlu yer değiştirmeye tabi subay, astsubay, emniyet mensubu, mülki idare amiri, hakim ve savcı gibi kamu görevlilerinin memur eşlerinin atamalarında, ilgili mevzuat kapsamında norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağını vurguladı. Kararda, kurumların hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi gerekçelerle zorunlu atamaya tabi kamu görevlilerinin memur eşlerinin aile birliğini korumaya yönelik atamalarını engelleyemeyeceği belirtildi. Mahkeme, TSK mensubu eşin görev yerinin kendi tercihine bağlı olarak değiştirilemeyeceğini dikkate alarak, rehber öğretmenin aile birliğinin korunması amacıyla eşinin görev yaptığı Narlıdere ilçesindeki bir okula atanması gerektiğini değerlendirdi. Bu kapsamda Menderes ilçesine gerçekleştirilen resen atama işleminin hukuka uygun olmadığına hükmedilerek işlem oy birliğiyle iptal edildi. Karara karşı istinaf yolu açık bulunuyor. Mahkemenin değerlendirmesi, yalnızca TSK mensuplarının değil, mevzuat gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi diğer kamu görevlilerinin öğretmen eşleri açısından da önem taşıyor. Karar, norm kadro fazlası atama süreçlerinde aile birliği mazeretinin ve zorunlu yer değiştirmeye tabi eşin görev koşullarının göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyuyor" denildi.

Açıklamada, "Eğitim Gücü Sen olarak öğretmenlerin aile bütünlüğünün korunmasının temel bir hak olduğu vurguluyoruz. Norm kadro düzenlemelerinin aile birliğini zedeleyecek şekilde uygulanmasına karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Sendika olarak eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünü, mesleki güvencelerini ve çalışma huzurunu korumak amacıyla hukuki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
NarlıdereRehberEğitimGüncelİzmirTSKSon Dakika

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