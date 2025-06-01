İzmir Aile Hekimleri Derneği'nden Rapor Uyarısı

(İZMİR) - İzmir Aile Hekimleri Derneği'nden (İZAHED), DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın "Pazartesi günü rapor alın" çağrısına yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yıllardır işe gitmeyip iş bırakma eylemine katıldığı için soruşturmalar, maaş kesintileri ve cezalarla mücadelesini sürdüren aile hekimlerinden usulsüz rapor talep edilmemesini talep ve rica ederiz" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev 4. gününe girerken İZAHED'den "rapor" açıklaması geldi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, geçtiğimiz günlerde grev kapsamında yapılan eylemlerde, "Üç şirkete 80 bin lira, 90 bin lira maaş vereceksiniz, bize 45 bin lirayı reva göreceksiniz. Yok öyle yağma. Pazartesi herkes ailesine söylesin. Başka işte çalışıyorsa işe gitmesin. Rapor alsın, eşleriniz, çocuklarınız, ailelerinizle birlikte yüz binler, İzmir'i kırmızıya boyayacağız" ifadesinu kulalnmıştı..

Öte yandan; İZAHED'in sosyal medyasından yapılan yazılı açıklamada, aile hekimlerinden "usulsüz" rapor talep edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DİSK Ege Bölge Temsilcisi tarafından İzmir'deki belediye işçilerine pazartesi günü için istirahat raporu almaları önerilmiştir.

İZAHED olarak işçinin hak arayışını meşru görmekteyiz, ancak hekimin uygun gördüğü hastalara tıbbi kanaatine göre düzenlediği istirahat raporları, emek mücadelesine alet edilmemelidir.

Bu minvalde, yıllardır işe gitmeyip iş bırakma eylemine katıldığı için soruşturmalar, maaş kesintileri ve cezalarla mücadelesini sürdüren aile hekimlerinden usulsüz rapor talep edilmemesini talep ve rica ederiz."