İzmir Başsavcılığı'ndan Baro Açıklamasına Yanıt - Son Dakika
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İzmir Başsavcılığı'ndan Baro Açıklamasına Yanıt

Başsavcılık, Baro'nun savcıya yönelik suçlamalarını reddetti, bunların asılsız olduğunu belirtti.

09.02.2025 18:46
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosunun internet sitesinde yapılan cumhuriyet savcısıyla ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olay günü İzmir Barosuna kayıtlı olduğunu beyan eden avukatın, cezaevi idaresiyle görevli cumhuriyet savcısına müracaat ettiği, müvekkili olduğunu iddia ettiği hükümlünün sağlık durumuna

ilişkin belgelerin kendisine verilmesini istediği belirtildi.

Cumhuriyet savcısınca, avukatın bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunmadığından talebin uygun görülmediği, avukatın vekaletname ibraz etmesi halinde gereğinin yapılacağının bildirildiği kaydedildi.

Avukatın, aynı gün vekaletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebin yerine getirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevli cumhuriyet savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı, yersiz ve haksız bir ithamdır. Cumhuriyet savcılarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevlerini temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukuk ilkelerine, mevzuata ve elbette mesleki nezaket kurallarına azami hassasiyet göstererek icra etmeye devam edeceklerdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Başsavcılığı'ndan Baro Açıklamasına Yanıt - Son Dakika

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