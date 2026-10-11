İzmir Bayındır\'da 77 yaşındaki yaya panelvanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

İzmir Bayındır'da 77 yaşındaki yaya panelvanın çarpması sonucu yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayındır ilçesinde panelvanın çarptığı 77 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi. Yanık Çiftlik mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde panelvanın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
H.C. yönetimindeki 35 CAE 930 plakalı panelvan, Yanık Çiftlik mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ö.'ye (77) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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