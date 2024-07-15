İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, KKTC'den gelen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı ağırladı

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(İZMİR) - İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, KKTC'den gelen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı makamında ağırladı. Başkan Önal, "Bayraklı ile Lefkoşa'nın karşılıklı olarak yapacağı projelerde iş birliği içinde olacağız" dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Başkanı Harmancı ve beraberindeki heyet, Önal'ı makamında ziyaret etti. Önal ziyarette yaptığı konuşmada, iki kardeş kent arasında yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Harmancı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Önal, "Kentlerin dayanışmayla gelişmesi için karşılıklı olarak öneri ve projelerimizi paylaşacağız. Bayraklı ile Lefkoşa'nın karşılıklı olarak yapacağı projelerde iş birliği içinde olacağız. İki kentin karşılıklı olarak yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Mehmet Harmancı da, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki "Bayraklı Belediyesi 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı" modelini Lefkoşa'ya taşımak istediklerini söyledi. Harmancı ve Önal daha sonra parkta incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Depremde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı

Başkan Önal ile konuk Başkan Harmancı ve beraberlerindeki heyet, 30 Ekim 2020'de İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıtı ziyaret etti ve anıta karanfiller bırakıldı.