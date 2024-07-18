İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Yangında Hayatını Kaybetti

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Yangında Hayatını Kaybetti

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, yangına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Araçtaki ulaştırma personeli yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı.

18.07.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, ilçede dün öğleden sonra çıkan ve halen devam eden orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bergama Orman İşletme Müdürü Dönertaş'ın içinde bulunduğu araç, ilçede dün 15.00 sıralarında başlayan ve halen söndürülemeyen yangına müdahale sırasında devrildi. Dönertaş, hayatını kaybetti. Araçtaki ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özgür Dilsiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı. Yumaklı, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement