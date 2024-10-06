İzmir Biyoteknoloji Vadisiyle Yerli İlaç Hedefi

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BİYOTEKNOLOJİ Vadisi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi iş birliği görüşmelerinde bulundu. Proje hakkında konuşan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ercan Varlıbaş, "İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (IBG) gerçekleştirdiğimiz bu önemli iş birliğiyle, Türkiye'nin biyoteknoloji alanında dünya çapında bir merkez olma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.

Dr. Ercan Varlıbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tuzla Tepeören'de 2,7 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak olan Biyoteknoloji Vadisi, inovasyona dayalı, insanlığın gelişimine katkı sağlayacak ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretme amacıyla yola çıktı. Yerli ilaç üretimi ve biyoteknoloji vadimizde kendi molekülümüzü üreterek bunu gerçekleştirmek en büyük arzumuz. Bu kapsamda, Biyoteknoloji vadimizde bir pilot üretim tesisinin kurulmasını planlıyoruz ve bu tesis ile yerli ilaç üretimini hedefliyoruz. Yerli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, ülkemizin biyoteknoloji alanındaki gücünü uluslararası platformlara taşımak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN BİYOTEKNOLOJİ POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRECEK ALTYAPIMIZ HAZIR

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Temsilcilerinden Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, biyoteknolojik ilaç geliştirme için kritik önem taşıyan bölümlere sahip olduklarını ifade ederek, "OECD akreditasyonlu İlaç Analiz Laboratuvarımızda klinik faz çalışmaları öncesinde gerçekleştirilen toksikoloji, farmakodinamik ve farmakokinetik testleri yapabilme kapasitesine sahibiz. Ayrıca, preklinik faz için gerekli hayvan deneylerini yapabileceğimiz modern bir vivaryum birimimiz mevcut. Biyoteknoloji vadisinde planladığımız pilot üretim tesisi ile daha geniş kapsamlı iş birliği olanakları geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

DR. ERCAN VARLIBAŞ: HEDEFİMİZ YERLİ İLAÇ VE İNOVASYON İLE GELECEĞE YATIRIM

Hedeflerini açıklayan Dr. Ercan Varlıbaş, "Türkiye'nin yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek biyoteknolojik ürünler konusunda kendi orijinal gelişim süreçlerini yürütmesi, biyoteknoloji vadisi olarak bizler için oldukça stratejik bir öncelik taşımaktadır. Küresel çapta lider pazar oyuncuları arasına katılmak ve diğer ülkelerden ithal ettiğimiz ilaçları kendi topraklarımızda üretmek açısından bu alandaki gelişmeler kritik önem arz etmektedir. Türkiye'deki bilim insanlarımız ve sanayicilerimizle birlikte ülkemize büyük değer katacak projelere imza atarak, bu alandaki vizyonumuzu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Biyoteknoloji Vadisi'nde geniş bir iş birliği platformu kurarak, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getireceğiz. Bu platform sayesinde hem bilimsel hem de endüstriyel anlamda daha ileri noktalara ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.