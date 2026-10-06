İzmir Bölge İdare Mahkemesi aile hekimine nöbet ücretini faiziyle ödemeye hükmetti - Son Dakika
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İzmir Bölge İdare Mahkemesi aile hekimine nöbet ücretini faiziyle ödemeye hükmetti

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İzmir Bölge İdare Mahkemesi aile hekimine nöbet ücretini faiziyle ödemeye hükmetti
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Hekim Birliği, Manisa'da bir aile hekiminin nöbet ücretleri davasında İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin hekim lehine karar verdiğini açıkladı. Mahkeme, mevzuattaki boşluğun emeğin karşılıksız bırakılmasına gerekçe olamayacağını belirterek ücretlerin faiziyle ödenmesine hükmetti.

(İZMİR) - Hekim Birliği, Manisa'da görev yapan bir aile hekiminin adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri nedeniyle ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin açtığı davada İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin hekim lehine karar verdiğini açıkladı. Mahkeme, mevzuattaki boşluğun hekimin emeğinin karşılıksız bırakılmasına gerekçe olamayacağını belirtti.

Hekim Birliği, Manisa'da görev yapan bir aile hekiminin adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri nedeniyle ödenmeyen nöbet ücretleri için başlattığı hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'da görev yapan bir aile hekimi, adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri nedeniyle ödenmeyen nöbet ücretleri için hukuki yola başvurdu. İlk derece mahkemesi, bu görevin 657 sayılı Kanun'un Ek 33. maddesinde sayılan normal, acil veya branş nöbetlerinden biri olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi farklı bir değerlendirme yaptı. Mahkeme; aile hekimlerine bu görevlerin verilebildiğini, buna karşılık ücret konusunda mevzuatta bir boşluk bulunduğunu belirterek, bu boşluğun hekimin emeğini karşılıksız bırakmanın gerekçesi olamayacağı sonucuna vardı. Kararda, Anayasa'daki angarya yasağı ve ücret hakkı özellikle vurgulandı.

Sonuç olarak; İstinaf başvurusu kabul edildi. İlk derece mahkemesi kararı kaldırıldı. İdarenin ödeme yapmama işlemi iptal edildi. Ödenmeyen adli defin ve yerinde ölü muayenesi görev ve nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Bu karar bir kez daha gösteriyor ki; idarenin görevlendirmesiyle yerine getirilen bir çalışma, mevzuatta ödeme kalemi açıkça düzenlenmemiş olsa dahi karşılıksız bırakılamaz."

Kaynak: ANKA
MahkemeManisaSağlıkGüncelİzmirSon Dakika

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