İzmir Bornova'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken otomobili 60 gün trafikten menedildi; sürücü adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Işıkkent Mahallesi'nde bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu araçla drift yapan sürücünün M.F.A. (30) olduğu belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında M.F.A'ya 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Sürücü M.F.A, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA
OtomobilBornovaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı - Son Dakika
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