İzmir Bornova'da kumar oynarken yakalanan 63 kişiye 731 bin 52 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde ruhsatsız bir işletmede yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisiyle düzenlenen operasyonda 63 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira idari para cezası kesilirken işletme sahibine de yasal işlem yapıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde ruhsatsız bir işletmede yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 63 şüpheli suçüstü kumar oynarken yakalandı. Ekipler, kumar oynayan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira idari para cezası kesti.
İşletme sahibi O.D'ye "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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