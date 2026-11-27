İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda kumar oynadığı belirlenen 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi O.D., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerinde denetim yaptı. Kontrollerde, müşterilere tombala oynatıldığı tespit edildi. İş yerinde kumar oynadığı belirlenen 63 kişiye, '5326 sayılı Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 731 bin 52 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi O.D. ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.