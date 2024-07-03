İzmir'de Yaz Döneminde Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor

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(İZMİR)- İzmir'de yaz döneminde de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nden Kültürpark Atlas Pavyon'a, Konak metro istasyonundan Karşıyaka vapur iskelesine kadar dört bir yanda sanat var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında da İzmirlileri sanat ile buluşturmaya devam ediyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), temmuz ayında da önemli sergi, konser ve atölyelere ev sahipliği yapıyor. Kültürpark Atlas Pavyon, Konak Metro Sanat Galerisi ve Karşıyaka İskelesi Sergi Salonu da birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak İzmirlileri kültür ve sanatla buluşturuyor.

Kadınların özgün motifleri İzmirlilerle buluşuyor

AASSM'de 13 Haziran'da açılan Laure Daviron resim sergisi, 13 Temmuz'a kadar Üst Kat Doğu ve Batı Galeriler'de sanatseverlerle buluşuyor. AASSM Alt Kat Galeri'de ise 25 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde "Köklerden Yükselen Hikayeler Projesi" karma sergisi var. Sergi, İzmir Kültür Fonu'ndan faydalanmaya hak kazanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek alan projenin ilk uygulamasına dair eserler içeriyor. Narlıdere'de 8 hafta boyunca bölge kadınlarının katılımıyla yapılan atölyelerde ağaç baskı ve yazmacılık tekniğiyle ortaya çıkartılan özgün motifler, bu sergiyle İzmirlilere ulaşıyor.

Antroposen ve Metafor

AASSM'de 4 Temmuz'da ise "Gözde Yetmen Anthropocene/ Antroposen" Giyilebilir Sanat sergisi açılıyor. 31 Temmuz'a kadar AASSM Giriş Kat Doğu ve Batı Galeriler'de ziyaret edilebilecek sergi, insan faaliyetinin iklim ve çevre üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu yeni jeolojik devrin ismi Antroposen ile adlandırılıyor. Meltem Akkaya'nın "Metafor" resim sergisi ise 17 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde AASSM Üst Kat Doğu ve Batı Galeriler'de olacak. Meltem Akkaya, mekansal ve nesneler üzerinden yola çıkarak çağrışım yoluyla, nesneye bağlı kalmaksızın mekan ile düşsel bağ kuruyor.

Çocuklar için atölye çalışmaları

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bu yaz pek çok atölyeye de ev sahipliği yapacak. AASSM'de bulunan Müzik Kütüphanesi'nde gerçekleşen ilk atölye, 2 Temmuz saat 11.00'de "Müziğin İçindeki Matematik" oldu. Müziğe matematiksel, matematiğe müziksel bir yolculuk yaptıran atölye, 9-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlendi. Müzik Kütüphanesi, "Bremen Mızıkacıları" atölyesine de sahne olacak. Eğitmen Alım Yanya tarafından hazırlanan, müzisyen Hikem Çamdanlı'nın konuk olacağı atölye, 4-11 Temmuz tarihleri arasında 11.00'de 7-9 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte yapılacak. 9-18 Temmuz tarihlerinde yine Müzik Kütüphanesi'nde bu kez "Arkadaşım Opera Sanatçısı" atölyesi gerçekleştirilecek. Atölye, eğitmen Alım Yanya tarafından konuk opera sanatçısı Ayşe Şenoğul ile birlikte 7-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak saat 11.00'de yapılacak. 23 Temmuz saat 11.00'de ise Böcek Orkestrası ve Yaratıcı Drama Atölyesi, Göknil Özkök'ün "Böcek Orkestrasının Muhteşem Turnesi" adlı kitabından yola çıkılarak Evin Doğan Kor eğitmenliğinde 5-7 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilecek. AASSM'de gerçekleştirilen tüm atölyelerin kayıtları https://www.aassm.org.tr/ adresinden 'Başvuru Yap' üzerindeki form doldurularak yapılıyor. Kayıt başlangıç tarihleri AASSM sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Fazıl Say ve Senfoni Orkestrası Konseri

Muhammed Miran Atik yönetiminde Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde 2023 yılında kurulan TimbrFifths grubu, 3 Temmuz saat 21.00'de AASSM Avlu'da konser verecek. AASSM Avlu, 18 Temmuz saat 20.30'da ise Canlı Radyo Buluşması'na sahne olacak. Hande Taban Erdöl ve Akın Erdöl eşliğinde hazırlanan etkinlik, ücretsiz olacak. 37. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Fazıl Say ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseri, Nil Venditti şefliğinde 26 Temmuz saat 21.00'de Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Kültürpark'ta Uzaklar'dan, Şehr i Men İzmir'e

Kültüpark Atlas Pavyon 1 No'lu Sanat Galerisi'nde 22 Mayıs'ta açılan Şenol Tilki "Uzaklar" sergisi, 11 Ağustos'a kadar açık kalacak. Şenol Tilki, New York'ta yaşadığı karışık duyguları ancak sanat ile dışa vuracağını fark ettiğinde bu sergi ortaya çıktı. Sergi resim, desen ve video-art yoluyla Tilki'nin uzaklarını izleyiciye aktarma amacını taşıyor. Atlas Pavyon 2 No'lu Sanat Galerisi'nde ise 27 Haziran-11 Ağustos tarihlerinde "Şehr-i Men İzmir" sergisi var. 50 yıllık sanat tecrübesi ve birikimlerini özetleyen bir sergi olmasını umut eden sanatçı Arya Kamalı, bu sergiyle İzmir'in kültürel, sosyal ve tarihi mekanlarını gözler önüne sermek istediğini belirtiyor. Geleneksel sanatlardan olan minyatürü modernize ederek yeni bir tarz ve bir ekol oluşturmayı hedefleyen sergi, yaklaşık 300 eserden oluşuyor.

Metrodan vapura

Konak Metro Sanat Galerisi'nde ise 5 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde "Yüzün Yüzleri 2 - Sanat ve Şehrin Buluşması" var. Uluslararası Sanatçılar Birliği tarafından düzenlenen sergi, resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, video sanatı ve performans sanatı gibi çeşitli disiplinlerden eserleri içeriyor. Karşıyaka İskelesi Sergi Salonu'nda 5 Haziran'da açılan "Rüzgarımla Yelken Aldı Gemim" sergisi 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. 9 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde ise "Geri Dönüşüm Çağı" sergisi düzenlenecek.