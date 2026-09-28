İzmir Büyükşehir, 3 bin 200 üniversite öğrencisine sıcak akşam yemeği verecek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir, 3 bin 200 üniversite öğrencisine sıcak akşam yemeği verecek

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İzmir Büyükşehir, 3 bin 200 üniversite öğrencisine sıcak akşam yemeği verecek
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Yemek Üretim Merkezi, yeni eğitim döneminde altı devlet üniversitesindeki yaklaşık 3 bin 200 öğrenciye bugünden itibaren her gün sıcak akşam yemeği ulaştıracak. Kantini olmayan yedi ilkokulda ise yaklaşık 2 bin öğrenciye beslenme paketi sağlanacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde hizmet veren Yemek Üretim Merkezi, kentin dört bir yanına sıcak yemek, kumanya, kahvaltılık ve pide ulaştırıyor. Hafta içi günlük ortalama 42 bin kişilik sıcak yemek üreten merkez öğrencilerden yaşlılara, özel gereksinimli bireylerden hastalara kadar binlerce İzmirliye yemek sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yemek Üretim Merkezi sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atıyor.

Haftanın yedi günü çalışan merkez aracılığıyla yaşlı, hasta, engelli, kadın, genç ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı yurttaşlara sıcak yemek ve kumanya ulaştırılıyor. Ayrıca sosyal hizmet veren sivil toplum kuruluşları, özel eğitim okulları, engelli dernekleri ve vakıflara da destek olunuyor.

ISO 22000 gıda güvenliği sistemi ve HACCP kriterleri doğrultusunda hazırlanan yemekler, üretimin ardından kentin farklı noktalarına sevk ediliyor. Günlük ortalama 42 bin kişilik yemek üretilen merkezde ayrıca günlük 2 bin kumanya, 100 porsiyon kahvaltılık ve taziye evlerine ulaştırılmak üzere yaklaşık 3 bin pide hazırlanıyor.

"HALKA DESTEK OLMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Aşevleri Şube Müdürlüğü'nde gıda mühendisi ve mutfak sorumlusu olarak görev yapan Gonca Erdem, "220 personelimizle bir yemek fabrikası gibi görev alıyoruz. Doğru planlama ve büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sosyal incelemesi yapılan dezavantajlı vatandaşlarımızın yanı sıra sosyal amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara, derneklere, özel eğitim veren okullara, hastane ve huzurevi sakinlerine hizmetimizi ulaştırıyoruz" dedi.

Erdem, yaptıkları işin yalnızca yemek üretmek olmadığını belirterek, "Bir öğrencinin okul beslenmesine ulaşabilmesini, yaşlı bir vatandaşımızın sofrasına konuk olabilmeyi, zor durumdaki bir ailenin bütçesine katkı sağlayabilmenin bir parçası olmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Yemek Üretim Merkezi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin beslenme ihtiyacına destek verecek.

Altı devlet üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 3 bin 200 öğrenciye bugünden itibaren her gün üç çeşit sıcak akşam yemeği ulaştırılacak.

Dağıtımlar 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Dezavantajlı bölgelerde bulunan, tam gün eğitim veren ve kantini olmayan yedi ilkokuldaki yaklaşık 2 bin öğrenciye de bugünden itibaren beslenme paketi sağlanacak.

Özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği kentteki 32 okulda günlük ortalama 2 bin 700 kişilik sıcak yemek sunulurken, yaklaşık 20 engelli derneğine de günlük ortalama 250 kişilik yemek desteği veriliyor. "Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkin Merkezleri"nin 20 noktasında ise çocuklara günlük ortalama 1500 kişilik sıcak yemek ulaştırılıyor.

YAŞLILARDAN HASTALARA, EVLERDEN MERKEZLERE

Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri ile Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören hastalara haftanın yedi günü sıcak yemek hizmeti veriliyor.

On ilçede yemek desteğine ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli yurttaşların evlerine de her gün öğle yemeği ulaştırılıyor. Ayrıca Konak, İnciraltı ve Yurtoğlu'ndaki engelli hizmet merkezlerine düzenli olarak kumanya gönderiliyor. İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki 12 Dayanışma Noktası da hizmet ağının önemli durakları arasında yer alıyor. Bu noktalara hafta içi günlük ortalama 7 bin kişilik sıcak yemek ulaştırılıyor.

ÖZEL GÜNLERDE DE KAZANLAR KAYNIYOR

Aşevinin çalışmaları yalnızca günlük yemek hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Ramazan ayında Dayanışma Noktaları ve dezavantajlı mahalleler için iftar menüleri hazırlanırken, muharrem ayında aşure yapılarak meydanlarda dağıtılıyor. Taziye amacıyla 17 ilçede günlük ortalama 3 bin pide üretiliyor. Yılın son günlerinde ise yılbaşı pastası hazırlanıyor.

Erdem, çalışma temposunun gün boyunca sürdüğünü belirterek, "Gece başlayan bir hazırlık süreci var. Üretimler gerçekleştikten sonra sevkiyat kısmına geçiyoruz. Tüm ekibimizle özveriyle üretimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkezin, olası afet ve krizlerde de mobil mutfak ve ikram araçlarıyla ihtiyaç duyulan noktalarda üretim ve dağıtım kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: ANKA
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