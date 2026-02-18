İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Güne Eshot Atölyesinde Başladı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Güne Eshot Atölyesinde Başladı

18.02.2026 12:32  Güncelleme: 13:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ESHOT atölyesinde personelle bir araya gelerek, İzmir'e hizmet etmenin onurunu vurguladı ve toplu ulaşımın önemine değindi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, güne ESHOT'ta başladı. Personelle kahvaltıda buluşan Başkan Cemil Tugay, "Bu şehre hizmet etmek bizler için bir onurdur. Sizler için de öyle olmalı. Gurur duyacağınız bir belediye olma yolunda adım adım ilerliyoruz" dedi.

Geçen günlerde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeliyle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, güne ESHOT'un Buca Gediz'de bulunan atölyesinde başladı. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve ESHOT bürokratlarının karşıladığı Başkan Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım da eşlik etti. Personelle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Tugay, kurum aidiyeti ve vatandaşa hizmet vurgusu yaptı. Tugay, "Hem bu kente iyi hizmet sunmak hem de çalışanlarımızın bu kurumun içerisinde birlik beraberlik duygusuyla çalışmasını sağlamak istiyoruz. Elimden geldiğince birimlerimizi daha fazla ziyaret etmeye çalışacağım" diye konuştu.

"İzmir eşi benzeri olmayan bir şehir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir ve Türkiye'nin en büyük kurumlarından olduğunu hatırlatan Tugay, "ESHOT da 83 yıllık bir kurum ve Türkiye'nin büyük kurumlardan birisi. Böylesine köklü bir kurumun üyesi olmak gurur duymanız gereken bir şey. İzmir gibi bir şehre hizmet ediyoruz. Benim gözümde İzmir, asla dengi ve eşi benzeri olmayan bir şehir. Bu şehre hizmet etmek bizler için bir onurdur. Sizler için de öyle olmalı" dedi.

"Toplu ulaşımda en ucuz hizmet burada"

Bu ülke ve kentin geleceği için herkese görev düştüğünü söyleyen Tugay, "Her şey sizin, bizim elimizde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu şehirde ve ülkede iyi uygulamaları tetikleyen bir belediye olmasını yürekten diliyorum. Gurur duyacağınız bir belediye olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Toplu ulaşımda burası Türkiye'nin en ucuz hizmet veren kurumu. Bence toplu ulaşım ücretsiz olmalı. Herkesin böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Toplu ulaşımı olabildiğince çok çeşitlendirmeliyiz, çok konforlu hale getirmeliyiz. Bu ideal etrafında birleşelim isterim" şeklinde konuştu.

Övünç'ten Başkan Tugay'a anlamlı hediye

ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, Başkan Cemil Tugay'a atölyede piston ve el anahtarından yapılan hediyeyi takdim etti. Özgen, "Arkadaşlarımızın atölyelerdeki hurda malzemelerden ürettiği bir piston ve anahtar var. Bu çalışma iki temel unsuru bir araya getiriyor. Piston motorun içinde gücü harekete dönüştürüyor, bu da üretimi ve sahadaki emeği temsil ediyor. El anahtarı ise, düzeni ve sorumluluğu ifade ediyor. ESHOT'un gücü işçi arkadaşlarımızın alın terinden gelir" dedi.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Güncel, Eshot, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Güne Eshot Atölyesinde Başladı - Son Dakika

