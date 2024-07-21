İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharrem ayında Alevi yurttaşların aşure lokmasına ortak oldu

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharrem ayı dolayısıyla Balçova Cemevi'nde pişirilen aşure lokmasına ortak oldu. Başkan Tugay, burada yaptığı konuşmada "Yüreğinden gelen iyilikle, bu dünyadaki iyi ve güzel her şeyin iyiliği için dua eden çokça canımız oldu. Hepsinin duaları kabul olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; hoşgörü, sevgi ve dayanışmanın ön plana çıktığı Muharrem ayında Alevi yurttaşların tuttuğu 12 günlük Muharrem Matemi'nin ardından pişirilen aşure lokmasına ortak oldu. Balçova Cemevi'ndeki buluşmaya Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Tugay: Birlik ve beraberliğimiz devam etsin

Konuşmasında Muharrem ayının öneminden söz eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Aşurenizi pay ederken ben de o paydan almaya geldim. Sizleri görmek güzel. Bu ortamda böyle güzel bir birlikteliğin olduğunu görmek, şahitlik etmek çok büyük mutluluk. Yas tutan, oruç tutan canlarımız oldu. Yüreğinden gelen iyilikle, bu dünyadaki iyi ve güzel her şeyin iyiliği için dua eden çokça canımız oldu. Hepsinin duaları kabul olsun. Birlik ve beraberliğiniz devam etsin. Geçmişin zulmüne karşı çıkanın, canını vermiş olmasına, o eziyeti çekmiş olmasına yas tutabiliriz. O zalim ve o masum bugün kendi aramızda değişik canlarda yaşamaya devam ediyor. Eğer gördüğümüz haksızlığa itiraz etmezsek, birlik beraberlik içinde mücadele etmezsek o acı dinmeyecek, bu yas da hiçbir zaman amacına ulaşmayacak. O yüzden bu dünyadaki zalimlerin zulmüyle başa çıkabilmek için birlik ve beraberlik içinde olalım. Yüreğimizde artan bir mücadele isteği ile onun gerekliliğini yerine getirebilelim" diye konuştu.

Aslan: Haksızlığa karşı durmaya devam edeceğiz

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, "Kerbela denince direniş akla gelir, zalimin karşısında durmak akla gelir, mazlumun yanında olmak demektir. Sadece bir katliam değil Kerbela. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, kimsenin hakkını gasp etmeyeceğiz. Sürekli haklıdan yana, mazlumun yanında olacağız. Dünün yezitlerine lanet okuduğumuz gibi bugünün yezitlerine de lanet okumaya, onların karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Balçova Kaymakamı Mahmut Halal ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.