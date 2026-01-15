İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Opera Binasını Bu Dönem Bitmeden Hizmete Alacağız"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis toplantısında Çankaya Katlı Otoparkı ve opera binası inşaatı ile ilgili açıklama yaptı. Mahkeme kararı ve bakanlık yazışmalarını muhalelefet meclis üyelerine elden ulaştıran ve eleştirilerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Tugay, "Çerçeveleterek gönderenler var, ben ise size böyle çerçevesiz gönderiyorum. Kusura bakmayın" ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, opera binası için 2026 yılı bütçesinden ödenek ayrıldığını ve bu dönem hizmete almayı planladıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında gerçekleşti.

Kültürpark 4 Nolu Hol'deki Meclis Toplantı Salonu'ndaki oturumda, gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, riskli yapı olarak tescil edilmiş olan Çankaya Katlı Otoparkı ve Karşıyaka'daki opera binası inşaatı ile ilgili açıklama yaptı. AK Parti Grubu'ndan yöneltilen iddialara belgeleriyle tek tek yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ilgili yazışmaları ve kararları muhalafet grubu meclis üyelerine iletti.

"Mahkeme kararı var, kafa karıştırılması yanlış"

Çankaya Katlı Otoparkı'na ilişkin hukuki süreci aktaran ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6306 sayılı Kanun'u hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi durumunda, o yapıyla ilgili ister yıkım ister güçlendirme kararı verilsin, tahliye şartı bulunmaktadır. Bu, kanunen zorunlu bir durumdur. Riskli yapı kararı alındığında tapuya şerh düşülür. Şu anda bu otopark yapısının tapusunda da şerh bulunmaktadır. Bu şerh, ancak yapı güçlendirildiğinde ya da yıkıldığında kaldırılabilir. Risk değerlendirmesinin usule uygun yapılmadığı yönünde iddialar var. Ancak bunun doğru olmadığını ortaya koyan mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu hususların gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Bugüne kadar, bilenlerin zaten bildiğini varsayarak bu konuyu çok fazla gündeme getirmedik. Ancak mahkeme kararıyla riskli olduğu kesinleşmiş bir yapı hakkında, 'değerlendirme hatalı yapıldı' gibi iddialarla kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalışmak tamamen yanlıştır. Yolu kapatanlar var. Gitsinler tapudan şerhi kaldırsınlar, bu illegal durum ortadan kalksın. Şu an sergilenen tüm tutum ve davranışlar yasaya aykırıdır. Güçlendirme yapılana kadar binanın boşaltılması kanunen zorunludur. Bugüne kadar hem benim dönemimde hem de benden önce gösterilen tolerans, yasal sınırları zorlamış durumdadır. Biz yalnızca esnafımızın mağdur olmamasını istedik ve bu sorunun çözümü için iyi niyetle davrandık. Ancak buranın güçlendirilmesine ilişkin sürecin makul, mantıklı ve uygulanabilir olmadığı görüldüğü için bu kararı zorunlu olarak almak durumunda kaldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla hissesi bulunan kurumlara, vakıflara ve Ziraat Bankası'na muvafakat verilmediği yönündeki iddialar doğru değildir. Biz muvafakat veriyoruz; ancak herhangi bir sorumluluk üstlenmediğimizi özellikle vurgulayarak bunu yapıyoruz."

"Bakanlığa neden izin vermediğini sorun"

Opera binası önünde yapılan paylaşımlara ve "İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım bıraktı" söylemlerine değinen Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaata başlayan müteahhitle buranın devam eden hukuki bir süreci vardı. Bu süreçte, bizim ihale yapabileceğimiz aşamaya gelmemiz için hukuki süreç nedeniyle beklememiz on gerekiyordu. Artık önümüz açıldı. Orada bir sorunumuz yok. Biz de Tasarruf Genelgesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurduk. Bu tamamlanmamış opera binasının ikmal inşaatının yapılmasıyla ilgili olarak 29 Ağustos 2025 tarihinde başvuruda bulunduk. Beş aydır bu yazıya bakanlıktan herhangi bir cevap gelmedi. Cevap geldiği gün, bu ikmal ihalesini yapacağız ve bitirilmesi gereken opera binasını tamamlayacağız. Biz bunu bir an önce yapmak istiyoruz, ancak bakanlıktan olumlu bir yanıt gelmedi. Orası iki parselden oluşuyor. Hiç olmazsa bir parselini hızlıca yapalım, tamamına izin vermedilerse belki yarısına izin verirler diye iki parsel olarak ayrı ayrı çalışacağımızı belirten ikinci bir yazı daha gönderdik. Buyurun, siz bakanlığa sorun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin opera binasının tamamlanması için neden olumlu yanıt verilmediğini söyleyin."

"Çerçeveletmedim, kusura bakmayın"

Başkan Tugay daha sonra meclisteki görevlilerden ricada bulundu ve bakanlığa iletilen izin belgesini muhatabına verirken, "Özellikle vermek istiyorum. Çerçeveleyerek gönderenler var, ben ise size böyle çerçevesiz gönderiyorum. Kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

Bu dönem bitmeden binayı hizmete almak istediklerini aktaran Başkan Tugay, "2026 yılı bütçesinde, sermaye giderleri kapsamında 1 milyar 938 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Opera binası yapımı işi için daire başkanlığı genel bütçesine gerekli öngörüler yapılmıştır. İhale, bakanlıktan onay geldikten sonra derhal ilgili mimarla revizyon proje konusunda anlaşma imzalanacak. Proje hazırlandıktan sonra iki etap halinde yapılacak. Daha ekonomik bir hale gelmesi için yüksek maliyetli işlerden feragat edeceğiz. Binanın konsepti ve kullanımı değişmeyecek; ancak lüks diyebileceğimiz bazı harcamaları daha ekonomik hale getireceğiz. Amacımız, inşaatı bir an önce tamamlamak ve bu süreçte belediyeye mümkün olduğunca az yük getirmek. Daha sonra ikmal ihalesi yapılacak, şartname hazırlanacak, ihale süreci yürütülecek, yer teslimi yapılacak ve inşaat hızla tamamlanacak. Hepimizin amacı ve hedefi budur. İnşallah, Allah bir aksilik vermezse, bu dönem bitmeden binayı hizmete almış olacağız" dedi.