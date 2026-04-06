İzmir Belediye Başkanı Tugay, Tahliye Sürecini Hukuksuzlukla Eleştirdi
İzmir Belediye Başkanı Tugay, Tahliye Sürecini Hukuksuzlukla Eleştirdi

06.04.2026 23:09
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye binasına yapılan polis müdahalesini ve tahliye sürecini hukuka aykırı buldu. Tugay, binanın mülkiyetinin İzmirli vatandaşlara ait olduğunu vurgulayarak, vakıfların bu süreçteki hak iddialarını reddetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye binasına yapılan polis müdahalesini ve tahliye sürecini eleştirerek, bu işlemlerin hukuka uygun olmadığını belirtti. Tugay, sabah erken saatlerde yüzlerce polisin gönderilmesini güç gösterisi olarak nitelendirdi ve önceden tebligat yapılmadığını vurguladı.

Binanın mülkiyetine ilişkin olarak, Tugay, kanunun vakıflar tarafından yapılan binaların alınabileceğini belirttiğini, ancak bu binanın İzmirli vatandaşlar tarafından un fabrikası olarak inşa edildiğini ve vakıfların hiçbir hakkı olmadığını söyledi. Binanın 1926'da kamulaştırıldığını, bedelinin ödendiğini ve İzmir yerel yönetimine devredildiğini hatırlattı, ayrıca 1937'de Halk Ekmek Fabrikası kurulduğunu belirtti.

Tapu kayıtlarıyla ilgili olarak, 2007'de kaldırılan şerhin mülkiyetle değil, gelir paylaşımıyla ilgili olduğunu ifade eden Tugay, bugün tapuda vakıflara ait bir hak bulunmadığını söyledi. Binanın 2007-2017 arasında 40 milyon lira harcanarak restore edildiğini ve büyük emeklerle hayata kazandırıldığını vurguladı.

Tugay, mülkiyet devrinin hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, bilgi verilmeden tapuda vakıflara geçirilmesini kabul edilemez bir hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Mahkeme süreçlerinin devam ettiğini, Ocak ayında devirden haberdar olunca hukuk mücadelesi başlattıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığını, ancak bu kararın kaldırıldığını belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan Tugay, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguladı ve İzmir halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, ülkede adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, hukukun ayaklar altına alındığını ifade etti ve halkı birlik olmaya davet etti.

Son Dakika Güncel İzmir Belediye Başkanı Tugay, Tahliye Sürecini Hukuksuzlukla Eleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir Belediye Başkanı Tugay, Tahliye Sürecini Hukuksuzlukla Eleştirdi - Son Dakika
