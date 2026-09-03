İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 bin hanedeki öğrenciye 100 milyon TL kırtasiye desteği sağladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 20 bin hanede öğrenim gören öğrenciler için hane başına 5 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon TL kırtasiye desteği sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 20 bin hanede öğrenim gören öğrenciler için kırtasiye desteğinde bulunuyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek kapsamında, hane başına 5 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon TL kırtasiye desteği sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın görev süresi boyunca sağlanan toplam kırtasiye desteği ise 182 milyon 896 bin TL'ye ulaştı.

DESTEK ÜCRETİ HESAPLARDA

"Sosyal Yardım Takip Sistemi"nde yapılan sosyal inceleme sonucunda "nakdi yardım" ve "emekli desteği" kararları olumlu olan ve ilkokul ya da ortaokulda öğrenim gören öğrencisi bulunan haneler, söz konusu destekten yararlandı. Kırtasiye destek ücretleri, Vakıfbank aracılığıyla hak sahiplerine isme havale yoluyla gönderildi. Destek ücreti hesaplarına yatırılan veliler, kendi kimlik belgeleriyle herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek ödemelerini gişelerden çekebilecek.