İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Üçkuyular Meydanı'nda Trafik Düzenlemesi Başlattı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Üçkuyular Meydanı'nda Trafik Düzenlemesi Başlattı

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27.05.2025 10:03  Güncelleme: 11:07
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Üçkuyular Meydanı\'nda Trafik Düzenlemesi Başlattı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Üçkuyular Meydanı'ndaki trafik akışını iyileştirmek için yeni bir proje başlattı. Çift yönlü olan yolların bazıları tek yönlü hale getirilecek ve sinyalize altyapı sistemi uygulanacak. Çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Üçkuyular Meydanı'nda düzenleme çalışmasına başladı. Meydanda yaya ve taşıt trafiği yeniden düzenlenerek yaşanan yoğunluk giderilecek.

Nisan ayının son günlerinde Buca Hasanağa Parkı'ndaki incelemeleri sırasında Üçkuyular Meydanı'ndaki trafik akışını da gözlemleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talebi doğrultusunda bölgede çalışma başlatıldı. Tugay, yaşanan aksaklıkları ilgili birimlere iletti. Özmen Caddesi, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 220 Sokak, 63 Sokak ve Kıbrıs Caddesi kesişim noktasında yer alan meydandaki trafik sorununun çözülmesi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bölgeyle ilgili yeni bir proje hazırladı.

Neler yapılacak?

Buna göre, Buca Üçkuyular Meydanı'nda bazı istikametlerde tek yön uygulamasına geçilecek. Mevcut durumda çift yönlü çalışan Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı ve paralelindeki 220 Sokak ile bağlantı yollarının kesişim noktası, trafik güvenliği açısından risk oluşturduğundan bu güzergahlarda tek yön çalışması yapılacak. Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı; Üçkuyular Meydanı'ndan giriş olacak şekilde 211/3 sokağa kadar tek yön, 211/3 Sokak; Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde 220 Sokak yönüne doğru tek yön, 220 Sokak; 211/3 Sokaktan Üçkuyular Meydanı yönüne doğru tek yön olarak düzenlenecek.

Proje kapsamında kavşak içerisinde sinyalize altyapı sistemi uygulaması yapılacak. Bölgede İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında kaldırılan dönel kavşak yeniden oluşturulacak. Altyapı ve kavşak düzenleme çalışmalarının ardından yol asfaltlanacak. Çalışmalar haziran ayında tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Üçkuyular Meydanı'nda Trafik Düzenlemesi Başlattı - Son Dakika

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