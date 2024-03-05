İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçileri Oturma Eylemi Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi bir grup işçi, Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi.
Sendikanın Basmane semtindeki bürosu önünde toplanan çok sayıda işçi, Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde oturma eylemi yaparak Büyükşehir Belediye Başkanlığı önüne yürüdü.
Burada basın açıklaması yapan Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden ve 4 şirkette yaklaşık 5 bin 500 işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesinin maaşlara yaklaşık yüzde 30 zam teklif ettiğini, bu rakamın enflasyonun gerisinde olduğunu söyleyen Atalay, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini bildirdi.
Atalay, "Siz seçim derdinde olabilirsiniz ancak biz emekçiler geçim derdindeyiz. Bizler, şirketler arasında ücret ayrımının olmadığı, insanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz. İyiliğinizden vazgeçtik, kötülük yapmayın." dedi.
Basın açıklamasında söz alan Türk-İş İzmir 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak da İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 sendika ile örgütlü olduklarını ifade ederek, seçim öncesi görüşmelerin tamamlanmasını arzuladıklarını, bu konuda arabuluculuğa hazır olduğunu kaydetti.
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