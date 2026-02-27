İzmir'de Meslek Fabrikası İçin Tahliye İşlemleri Yargılama Sonuna Kadar Durduruldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilen ve tahliye süreci başlatılan Meslek Fabrikası binasına ilişkin açılan davada mahkemenin tahliye işlemlerini tedbiren durdurduğunu açıkladı. Tugay, "İzmir'in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir kamu hizmetlerinde kullanılan Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Gasilhane binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesciline ilişkin davada yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasının ardından tahliye süreciyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası için açılan davada mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu bildirdi.

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikamız için açtığımız davada mahkeme, tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurmuştur. İzmir'in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir'le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum."