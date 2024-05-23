İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan yaklaşık 40 kişi, işe geri alınmaları talebiyle eylem yaptı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde toplanarak slogan attı ve pankart açtı. İşten çıkarılan işçiler, çıkarmaların devam ettiğini belirterek eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

23.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'dan işten çıkarılan yaklaşık 40 kişi, işe geri alınmaları talebiyle eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, dün başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü.

İşçiler slogan attı, "işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşten çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Umut Taşkale, iki şirkette ay başından bu yana 100'ün üzerinde işten çıkarma yaşandığını ve çıkarmaların devam ettiğini söyledi.

İşten çıkarmalar nedeniyle eylem kararı aldıklarını aktaran Taşkale, "Halka yanlış anlatılan bir şey var. Bizler fazlalık personel değiliz. Bütün çıkarılan arkadaşlarımız iş tamamlansın diye mesai yapıyordu. Bizler haksız yere işten çıkarılan işçileriz ve geri alınıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:58:24. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement