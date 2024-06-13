İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile TİS Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamaması Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile TİS Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamaması Üzerine Açıklama Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurların iş bırakma ve meclis toplantısına müdahale etme çabalarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye, yaşanan anlaşmazlığın Sosyal Denge Tazminatı (SDT) sözleşmesi konusunda olduğunu ve yasal sınırları aşan tazminatların kamu zararı tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, belediye yönetimi, yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminat ödenmesinin doğru olacağı kanaatine vararak sendikanın talep ettiği miktarla sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya talep edilen rakamlara çekilmesi gerektiğini ifade etti.

13.06.2024 00:03
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurların iş bırakma ve meclis toplantısına müdahale etme çabalarına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, memurların meclis salonuna girme girişimleri sırasında üzüntü verici olaylar yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, yaşanan anlaşmazlığın "Memur Sendikası Tüm Bel-Sen" ile belediye yönetimi arasındaki Sosyal Denge Tazminatı (SDT) sözleşmesi konusunda olduğu, kanunen memurlara bu tazminatın verilmesinin zorunlu tutulmadığı, verilip verilmemesinin yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakıldığı ancak yasal bir "üst sınır" getirildiği kaydedildi.

Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, belediye başkanlığınca yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, yakın süreçte af olasılığının bulunmaması nedeniyle memur sendikası ile yapılacak SDT sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Sendikanın talep ettiği miktarla sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sözleşmede yasal üst sınırın aşılmasının belediye yönetimini sorumlu duruma düşüreceği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli 6 binden fazla memura çıkarılacak zimmetin tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SDT'de yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasa dışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile TİS Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamaması Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile TİS Görüşmelerinde Uzlaşı Sağlanamaması Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika
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