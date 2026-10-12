İzmir Çiğli'de otomobile saldıran motosiklet sürücüsü 180 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de otomobile saldıran motosiklet sürücüsü 180 bin lira ceza aldı

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İzmir Çiğli\'de otomobile saldıran motosiklet sürücüsü 180 bin lira ceza aldı
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İzmir Çiğli'de trafikte tartıştığı otomobilin sürücüsüne saldıran motosiklet sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken motosikleti trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün aracını tekmeleyen motosiklet sürücüsü E.T.'ye (31) 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

Olay, Çiğli ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü E.T. (31), trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsüne ve aracına saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. E.T.'nin cebinden kesici alet olduğu tahmin edilen bir cisim çıkardığı, ayrıca otomobil sürücüsünün aracını tekmelediği görüntü. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosikleti trafikten men edildi. E.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Çiğli'de otomobile saldıran motosiklet sürücüsü 180 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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