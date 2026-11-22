İzmir Çiğli'de sentetik ecza üretilen eve baskın yapıldı, 81 bin 500 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve narkotik ekiplerinin Çiğli'de düzenlediği operasyonda 81 bin 500 sentetik ecza hapın yanı sıra 38 kilogram hammadde ve 7 hap basım plakası ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 81 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'de sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 81 bin 500 sentetik ecza hap, 20 bin boş kapsül, 38 kilogram hammadde, 7 adet hap basım plakası, 1 hassas terazi ve 1 tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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