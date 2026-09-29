İzmir Çiğli\'de TKP, AK Parti\'ye geçen Başkan Yıldız\'a istifa çağrısı yaptı

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçişi, TKP Çiğli İlçe Örgütü tarafından belediye önünde protesto edildi. TKP Çiğli İlçe Başkanı Çağlar Özkan, Yıldız'a belediye başkanlığı görevinden istifa çağrısında bulunarak, "Halkın oyuyla seçildiği partiden ayrılıp halkın iradesini başka bir siyasi partiye taşımanın hesabını Çiğli halkına vermek zorundadır. Onur Emrah Yıldız derhal istifa etmeli ve o koltuğu boşaltmalıdır" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçişi, TKP Çiğli İlçe Örgütü tarafından belediye önünde protesto edildi.

Belediye önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan TKP Çiğli İlçe Başkanı Çağlar Özkan, Onur Emrah Yıldız'a belediye başkanlığı görevinden istifa çağrısında bulunarak, "Çiğli halkının oylarıyla bir partiden seçilen belediye başkanının, bugün kentleri parsel parsel satan, kamu kaynaklarını yağmalayan bir partiye geçişine karşı buradayız. Biz Türkiye Komünist Partisi olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 'Zübüklerden Kurtulacağız' ve 'Çiğli Satılık Değil' sloganlarıyla hazırlandık" dedi.

"ZÜBÜKLERİN HANGİ PARTİ AMBLEMİYLE SEÇİME GİRDİĞİNİN BİR ÖNEMİ YOKTU"

Yerel seçim dönemindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için zübüklerin hangi parti amblemiyle seçime girdiğinin hiçbir önemi yoktu. Çünkü zübükler önce kendi ceplerini, müteahhitlerin ve patronların ceplerini düşünür. Zübüklerin CHP'den ya da AKP'den seçilmiş olması önemli değildir. Onlar için asıl önemli olan, kentin yağmasından ortaya çıkan paranın kimin cebine gireceğidir. Biz, bu zübük siyasetinin Çiğli'ye de hakim olduğunu biliyorduk. O nedenle son derece sınırlı bütçerle ama örgütlü, kararlı ve etkili bir çalışmayla bu siyaset anlayışının karşısına dikildik. 'Çiğli'nin olanı sattırmayacağımızı' dedik. Belediye başkanlığı katına müteahhitlerin, patronların girmesine izin vermeyeceğimizi söyledik. Çiğli'yi başka türlü ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını anlattık. Bunu anlatmaktan yorulmadık, yorulmayacağız."

"BİR ZÜBÜK EDASIYLA AKP'YE GEÇMİŞTİR"

Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye geçişine yönelik eleştirilerini sürdüren Özkan, "Bugün geldiğimiz noktada CHP'den belediye başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız, bir zübük edasıyla AKP'ye geçmektedir. Şimdi bu halkın iradesine yönelik gaspı meşrulaştırmak için muhtemelen 'Kaynak gelsin, Çiğli hizmet görsün, onun için geçiyorum' diyecek. Ama yalan söylüyorlar. Çiğli'nin kaynağı var. Çiğli'nin kaynağını geçtiğimiz dönemlerde yağmalayanlardan hesap sorarak işe başlarsanız, Çiğli'nin ne kadar büyük bir kaynağa sahip olduğunu görürsünüz" diye konuştu.

"ÇALMAYARAK, SADECE ÇALMAYARAK"

TKP'nin yönettiği belediyeler üzerinden örnekler veren Özkan, belediyelerin kaynaklarının nasıl kullanıldığının önemli olduğunu savunarak, "Bizim yönettiğimiz belediyelerde kaynak mı vardı? Ovacık'ta kaynak mı vardı? Tunceli'de kaynak mı vardı? Kayyumun borçlarını da ödedik, hizmet de götürdük. Nasıl yaptık bunu? Çok basit bir yöntemle kardeşler: Çalmayarak! Sadece çalmayarak. ve patronların belediye binasına girmesine izin vermeyerek. Çünkü bu kentlerin, bu belediyelerin kaynakları vardır. Esas mesele, o kaynakların kim için kullanıldığıdır" dedi.

"MÜTEAHHİTLERİN İŞİNİN GÖRÜLMESİDİR"

Yıldız'ın belediye başkanlığı dönemindeki uygulamalarına ilişkin iddialarda da bulunan Özkan, "Onur Emrah Yıldız'ın seçildiği günden bugüne kadar tek bir müteahhidin işi bile aksamamıştır. İstedikleri imar izinleri verilmiştir. İstedikleri kat izinleri verilmiştir. Ruhsatları verilmiştir. Bunu yaparken AKP'li mi, CHP'li mi, MHP'li mi diye bakmamıştır. Onun için asli olan müteahhitlerin işinin görülmesidir. Bir kenti böyle yöneten bir belediye başkanının hangi partiden olduğunun önemi yoktur. Dolayısıyla hangi partiye geçtiğinin de bir önemi yoktur. Çünkü o, emekçilerin çıkarını değil; patronların çıkarını önemsemektedir. Kendi cebini ve patronların cebini önemsemektedir. Görev süresi boyunca AKP'ye peşkeş çektiği kaynaklar kendisine yetmemiş olacak ki şimdi kendisini de AKP'ye yamamıştır." ifadelerini kullandı.

"BU GEÇİŞİN MEŞRU HİÇBİR YANI YOKTUR"

Parti değişikliğinin seçmen iradesi açısından kabul edilemez olduğunu savunan Özkan, Yıldız'ın görevinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu geçişin meşru hiçbir yanı yoktur! Halkın oyuyla seçildiği partiden ayrılıp halkın iradesini başka bir siyasi partiye taşımanın hesabını Çiğli halkına vermek zorundadır. Çiğli'de başlayarak AKP'den kurtulacaksak, zübüklerle değil kardeşler; birbirimizin koluna girerek kurtulacağız! Örgütlenerek kurtulacağız! Yan yana gelerek kurtulacağız! Halkın iradesini, 25 yıldır ülkeyi yöneten ve bizim değerlendirmemize göre yağma düzeninin taşıyıcılarından biri olan bir partiye peşkeş çeken birinin o koltukta bir dakika bile oturmaya hakkı yoktur. Onur Emrah Yıldız derhal istifa etmeli ve o koltuğu boşaltmalıdır." dedi.