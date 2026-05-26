Eshot'tan Konforlu Ulaşım Hamlesi: İzmir'de 12 Bin Durak Yenileniyor

26.05.2026 10:15  Güncelleme: 11:53
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT, kent genelinde 12 bin durağı bakım, onarım ve yenileme çalışmasıyla daha modern ve konforlu hale getiriyor. QR kodlu sistem yaygınlaştırılıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 12 bin durakta başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmasıyla; duraklar daha modern ve konforlu hale getiriliyor. Mobil uygulamaya yönlendiren ve otobüsün durağa geliş süresini gösteren QR kodlar yenilenirken, QR kodu bulunmayan duraklar sökülerek QR kodlu sisteme dönüştürülüyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde durakların yenilenmesi, değiştirilmesi ve onarılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında boyası aşınan duraklar boyanırken, mobil uygulamaya yönlendiren ve otobüsün durağa geliş süresini gösteren QR kodlar da yenileniyor. QR kodu bulunmayan duraklar sökülerek QR kodlu sisteme dönüştürülüyor.

ESHOT, yolcu konforunu yalnızca otobüslerde değil duraklarda da artırmayı hedefliyor. Çalışma ile 12 bin durağın elden geçirilmesi, onarılması veya değiştirilmesi planlanıyor. Uygulama, metropolden kırsala kadar kentin tüm noktalarını kapsayacak.

UZUN VADELİ KULLANIM

Kent estetiğine uygun, modern ve güvenli bir ulaşım altyapısı hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında zamanla yıpranan ve dış etkenlerle kirlenen tüm durak aksamları, yeniden boyanarak yeni görünüme kavuşturuluyor. Bayrak tip duraklar, yeni tasarım duraklarla değiştiriliyor. Raket tip durakların tasarımı değiştirilip boyanıyor ve montajı yapılıyor. Durak isimlikleri ve hat bilgi etiketleri, yeni malzemelerle güncelleniyor.

Mevsimsel şartlar nedeniyle eskiyen oturak tahtaları, uzun ömürlü ve ergonomik ahşap malzemelerle değiştirilerek yolcuların bekleme konforu artırılıyor. Kırılan durak camları değiştiriliyor. ESHOT ekipleri, kentin birçok ilçesinde eş zamanlı yürüttüğü bu çalışmalarla durakların sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, uzun vadeli kullanım ömrünü de garanti altına alıyor.

12 BİN DURAKTA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı Gülay Uysal, 12 bin durakta bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Raket durak ve bayrak durak tasarımlarında da değişikliğe gidiyoruz. Vatandaşlarımız otobüslerin gelişine ne kadar süre kaldığını QR kodları okutarak görebiliyor. Bütün ilçelerimizde otobüs bilgilerine daha kolay ulaşabilecekler. Raket ve bayrak duraklarımızın olduğu her noktada QR olacak. Vatandaşlarımızın daha konforlu bekleme alanında beklemesini sağlamayı ve duraklarımızın ömrünü uzatmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

