İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı: Bu yıl 14 Şubat\'ta güllerde gerileme oldu

İZMİR Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, geçen yıl 14 Şubat'ta 3 milyon dal kırmızı gül satıldığını belirtip, Bu sene havaların sıcak geçmesinden dolayı güller çabuk açtı ve dolayısıyla sayılarında gerileme oldu. Kooperatif olarak bu yıl ancak 1,5 milyon dal gül alımı yaptık dedi.
Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. Çiçek satışlarına ilişkin konuşan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kırmızı güle talep oluştuğunu belirtti. Kış, Alımlarımızı geçen seneki satışlara bakarak yaptık. Girdi maliyetlerimiz çok yükseldiği için alımı da ona göre yaptık. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün anlamı kırmızı gül, yine çiçekler içerisinde kırmızı gül şampiyon. Ancak kırmızı gül istemeyenler, renkli gülleri ve orkideleri tercih ediyor. Yaptığımız çok güzel aranjmanlar oluyor. Hazırladığımız tasarımları satışa sunuyoruz. Böylelikle tercih konusunda seçenek çok fazla oluyor dedi.
'100 LİRA İLE BİR TANE GÜL ALABİLİYORSUNUZ'
S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde geçen yıl 14 Şubat'ta 3 milyon dal kırmızı gül satıldığını aktaran Kış, Bu sene havaların sıcak geçmesinden dolayı güller çabuk açtı ve dolayısıyla sayılarında gerileme oldu. Kooperatif olarak bu yıl ancak 1,5 milyon dal gül alımı yaptık. Çiçekleri açık artırmayla alıyoruz. Bu arzu ve talep dengesine bağlı. Eğer talep çok olursa, o ürünün fiyatı otomatik olarak artıyor. Geçen sene satılan fiyatlar ile bu sene satılan fiyatların arasında hiçbir fark yok. Çiçekçi dükkanlarına girdiğinizde 100 liranız varsa, sevgilinize en ucuz alabileceğiniz hediye de çiçektir. 100 lira ile bir tane gül alabiliyorsunuz. Fiyatlar, gülün kalitesine ve boyutuna göre 100 lira ile 200 arasında değişebilir. Hedefimiz, güzel işler yapmak. Çünkü ocak ayı bizim için çok kötü geçti. Sevgililer Günü'nde iyi geçmesini temenni ediyoruz diye konuştu. Çoğu kişinin özel günler için internet üzerinden çiçek alışverişi yaptığını aktaran Kış, Özellikle çiçek almak isteyen vatandaşlarımıza çiçekçi dükkanlarına gelmelerini tavsiye ediyorum. Çiçeği elleyerek, koklayarak ve görerek almalılar. Sonra en güzel günleri hayal kırıklığına dönebiliyor dedi. (DHA)
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