İzmir'de 155 milyon liralık mağduriyet iddiası üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de aynı taşınmazı birden fazla kişiye satarak 155 milyon liralık mağduriyet oluşturduğu iddia edilen inşaat firmasına yönelik operasyonda 20 şüpheliden 4'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında A.Ç. isimli inşaat firmasının 55 kişiyi toplam 155 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 14 müştekiye aynı taşınmazların birden fazla kez satıldığı, diğer müştekilere taahhüt edilen konutların belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmediği, teslim edilen konutlarda ise satış bedelinin tamamı ödenmesine rağmen müştekilere ait taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli belirlenirken, temmuz ayında yurt dışına çıkan ve bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan şirket yetkilileri M.K.A. ve B.A. ile satış danışmanı olarak görev yapan U.K. ve G.K., gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.