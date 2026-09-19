İzmir\'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Süleyman Elban, Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Başkan Cemil Tugay ve Dernek Başkanı Orhan Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programa çok sayıda gazi, öğrenci ve davetli katıldı.
İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dernek Başkanı Orhan Aydın yaptı.
Programın ardından Vali Elban, gazilerin gününü kutladı.
Programa çok sayıda gazi, öğrenci ve davetli katıldı.
Kaynak: AA
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