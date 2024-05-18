İzmir\'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı

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İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Urla ilçesi açıklarında da lastik botta 10'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.